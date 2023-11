Manuel Bortuzzo sembra aver ritrovato l’amore al fianco di Ilenia Caccavale, 31enne romana madre di due bambini.

Un nuovo amore per Manuel Bortuzzo? In queste ore il nuotatore e la 31enne romana Ilenia Caccavale hanno postato una foto delle loro mani intrecciate con il messaggio “il mio amore”. In tanti si chiedono se i due ufficializzeranno la loro storia e se Bortuzzo confesserà i retroscena in merito alla sua vita privata.

Manuel Bortuzzo: chi è la nuova fiamma

Manuel Bortuzzo sembra aver trovato un nuovo amore, e in tanti tra i fan dei social sono impazienti di saperne di più. La nuova presunta fiamma del nuotatore si chiama Ilenia Caccavale, e si tratterebbe di un’imprenditrice nel settore della ristorazione. I genitori di Bortuzzo e lo stesso nuotatore sarebbero soliti frequentare il suo ristorante, e forse così i due si sarebbero conosciuti.

Ilenia Caccavale ha 31 anni, ed è madre di due bambini. In tanti si chiedono se Bortuzzo romperà finalmente il silenzio in merito alla sua storia d’amore con la donna. In precedenza è stato legato alla TikToker Angelica Benevieri e all’ex concorrente del GF Vip, Lulù Selassié. Entrambe le liaison si erano concluse in un nulla di fatto e in tanti, sui social, sono rimasti in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi in merito alla vita privata del nuotatore, che ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sull’argomento. Tra lui e la fidanzata Ilenia le cose andranno diversamente? Per saperne di più non resta che attendere.

