Anche Renato Zero ha voluto commentare la tragica morte di Giulia Cecchettin, la 22enne trovata morta dopo essere sparita per giorni.

La morte della giovane 22enne, Giulia Cecchettin, ha sconvolto e amareggiato tutta l’Italia. Il caso della ragazza, prima scomparsa insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta e poi trovata senza vita, ha suscitato forti reazioni anche da parte del mondo politico e dello spettacolo. In queste ore pure Renato Zero ha voluto rivolgere un pensiero alla compianta giovane donna.

Renato Zero, la lettera per Giulia Cecchettin

Il noto cantante, attraverso una lunga lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram con tanto di foto della povera Giulia, si è rivolto a lei sottolineando diversi aspetti relativi a questioni sociali e non solo.

“Dolce, tenera Giulia, ho saputo che sei andata via. Anzi che un’ingiusta sentenza ti ha strappata dagli affetti più cari”, ha esordito Renato Zero. “E da questa vita che meritavi di vivere pienamente. Nessuno, credo, sia in grado di comprendere certi amari sviluppi di taluni amori, che nascono già, con disfunzioni ed inspiegabili epiloghi. Io che ho sempre cantato amore, in varie forme e contenuti, in molte occasioni, con molta riluttanza e profonda angoscia, mi è toccato, l’ingrato compito, di denunciare certe pericolose devianze di un sentimento che dovrebbe rappresentare: rifugio e salvezza per chi ha fede e rispetto verso un ideale così alto, nobile e necessario”.

Giulia il tuo amore è ancora qui e parlerà, respirerà e ti rappresenterà PER SEMPRE! Io e tantissimi altri sani e appassionati testimoni, ti porteremo nel cuore! Tu hai vinto!!! L’odio invece, ancora una volta, ne esce sconfitto. Che il Signore raccolga la tua anima innocente e le offra la pace migliore!!! Il tuo per sempre amico. Renato”.

Di seguito il post Instagram del cantante dedicato alla compianta giovane ragazza e che ha subito suscitato diversi commenti dei suoi seguaci:

