Heidi Klum ha mandato in tilt i fan dei social sfoggiando un look a dir poco bollente durante la sua partecipazione a una festa.

A 50 anni compiuti Heidi Klum continua a sfoggiare un fisico a dir poco da capogiro e, durante un party per il Gran Premio di Formula 1 a Los Angeles, si è mostrata via social con un paio di culotte a vita alta, stivali, giacca di pelle e…nient’altro! Le foto della modella hanno subito fatto il giro dei social, dove in tanti l’hanno lodata per le sue curve da capogiro e la sua bellezza da urlo.

Heidi Klum: il look da capogiro

Heidi Klum ha compiuto 50 anni lo scorso 1° giugno e, sui social, ha mostrato il look da capogiro con cui ha partecipato a un party esclusivo per il Gran Premio di Formula 1 insieme al marito Tom Kaulitz (che ha 16 anni meno di lei). In tanti sui social sono rimasti a dir poco sbalorditi per le curve da capogiro della top model, che più volte ha specificato di condurre uno stile di vita sano e di mangiare tutto ciò che vuole.

“Quando lui mi ha conosciuta mi ha detto: ‘Puoi sempre mangiare qualcosina in più’. Io ho risposto: ‘Di che stai parlando?’. Credo che guardando indietro, fossi molto più snella di quello che sono oggi. Penso che quando sei una modella, fai più esercizio. Correvo fuori, facevo jogging e tutte quelle cose lì. Negli ultimi anni e specialmente dopo che ho conosciuto lui, sono diventata più rilassata su questo”, ha dichiarato in una delle sue ultime interviste a People.

