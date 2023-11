Giorgia Soleri si è confessata con i fan in merito alla paura di restare a lungo “da sola” per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Dopo l’addio a Damiano David, Giorgia Soleri ha confessato di essere single e, nelle ultime ore, ha risposto ai fan che le hanno chiesto se non avesse paura di restare “sola” in amore.

“Non mi preoccupa la possibilità di restare sola, anzi”, ha dichiarato l’attivista, e ancora: “Avere una o più relazioni romantiche è un impegno non solo in termini emotivi, ma anche di tempi compromessi, comprensione. Mi spaventa di più accontentarmi per amore proprio perché mi sento molto risolta da questo punto di vista, chiunque decida di far parte della mia vita deve essere un plus”.

Giorgia Soleri: la confessione sull’amore

Giorgia Soleri sembra aver ritrovato la serenità dopo il doloroso addio a Damiano David e, attraverso i social, ha risposto ai fan che le hanno chiesto informazioni sulla sua vita privata. A quanto pare all’attivista non peserebbe affatto l’essere single, e a tal proposito lei stessa ha ammesso che avrebbe lavorato molto su se stessa per superare le insicurezze che l’avevano travolta in passato.

“Sono stata una persona insicura, convinta di doversi considerare fortunata solo perché amata (anche se in modi sbagliati, dolorosi, immaturi), certa di dover dimostrare costantemente di essere meritevole d’amore, disposta ad accettare mancanze di rispetto, a riempire le lacune dell’altra persona, a sopportare bugie, manipolazioni, rabbia, a lavorare sulla coppia da sola e per entrambe le persone. Riguardo a quella Giorgia con molta tenerezza vorrei abbracciarla forte e ricordarle il suo valore. Oggi sono decisamente più consapevole di chi sono e cosa voglio e l’autostima che ho costruito in questi anni è diventata forte e solida”, ha spiegato. Lei e Damiano David si sarebbero lasciati pacificamente, e oggi anche il cantante mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata (nonostante si vociferi che abbia avuto numerosi flirt negli ultimi mesi).

