Heather Parisi in fiamme contro i fan: “Io vecchia a 60 anni? L’opposto”  

Nuovo post al veleno sui Social Network per Heather Parisi, che dopo aver ricevuto non pochi commenti negativi dai suoi fan ha deciso di replicare per le rime. Niente di che, di fatto, ma un semplice susseguirsi di attacchi Social alla bella Heather che le hanno fatto perdere la pazienza. Incriminati dei commenti certamente poco carini nei suoi confronti che sottolineavano quanto sia invecchiata male, dandole della ‘nonna mamma‘ in quanto ancora mamma seppur non più giovanissima.

Ed è così che con un lungo post Instagram Heather Parisi ha voluto schierarsi in difesa di tutte le donne sottolineando che a 60 anni lei non si senta affatto arrivata. A chi le dava della signora anziana, Heather risponde:

“Dopo aver letto alcuni commenti sotto al mio ultimo Post che mi definiscono nonna e mamma rimango senza parole”.

Lo sfogo continua:

“Ma davvero c’è ancora chi crede che a 60 anni una donna è vecchia in un mondo come quello attuale? L’aspettativa di vita si è alzata così tanto, si è costretti a dedicare la gioventù a costruire una carriera prima ancora che a costruire una famiglia. La donna è ancora troppo discriminata sul lavoro, c’è gente che considera la donna di 60 anni al capolinea”.

Insomma, a chiunque pensi tutte queste cose Heather Parisi si rivolge in modo molto chiaro:

“A tutti questi io dico che è esattamente l’opposto. Sento dentro di me più energia, entusiasmo e ottimismo di quando avevo 30 anni. Sarà perché vivo l’Amore che ho sempre sognato, perché ho finalmente la consapevolezza dei miei sentimenti.Io mi sento giovane e viva come mai prima. E allora, alla faccia di tutti quelli che si ostinano a considerare le donne di 60 anni vecchie… Scusate, ma quando ci vuole, ci vuole”.

E conclude: “Mi prendo qualche giorno per festeggiare l’anniversario della mia vecchiaia”.