Claudia Andreatti, la ex Miss Italia incinta: “Sono già al 9 mese”  

Bebè in arrivo per la ex Miss Italia 2006 ora conduttrice per mamma Rai, Claudia Andreatti. La giovane di origine trentine, ad oggi 33 anni, è incinta e ormai di 9 mesi.

Come forse ricorderete, Claudia Andreatti vince Miss Italia nel 2006 e da quel preciso istante debutta nel mondo dello spettacolo. La bellissima, compagna di Andrea Tagnola con il quale convive in Svizzera da oltre 5 anni, ha preferito mantenere il riserbo sulla sua attesa per svelarlo solo ora, a poche settimane del parto.

Come dichiarato a Gossipetv sarà un maschietto:

“Il padre di mio figlio è Andrea , mio compagno, con cui convivo nella nostra casa in svizzera da oltre 5 anni. Per noi sarà un’avventura straordinaria, indescrivibile… Goduta in totale Riservatezza, Rispetto, Passione e Amore. Questo pancino giorno dopo giorno cresce diventando sempre più Forte, sempre più parte di Me e delle Nostre Vite”.

Un bel momento, dunque, per la giovane, che negli ultimi anni abbiamo visto a più riprese in tv. Claudia infatti è nata a Trento il 29 mrzo 1987. Nel 2006 viene eletta Miss Italia e da quel momento inizia la sua carriera televisiva come Signorina Buonasera di Rai 1, ruolo che ha ricoperto fino al 2016. Nel 2009 però l’avevamo già vista nei panni di un’inviata speciale alla finale di X Factor, su Rai 2, e nel dicembre dello stesso anno aveva condotto lo speciale natalizio Aspettando il Natale con lo Zecchino d’Oro su Rai 1. L’anno seguente è stata promossa a inviata di Unomattina e poi tanti altri impegni ancora che la porteranno, in ultimo, ad essere una delle inviate di punta della trasmissione Mezzogiono in famiglia in onda ogni sabato e domenica su Rai 2 fino al 2019.