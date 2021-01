Rosalinda Cannavò riceve le chiavi di casa dal fidanzato Giuliano Condorelli (video)  

Rosalinda Cannavò, stasera, lunedì 25 gennaio 2021, incontra il fidanzato Giuliano Condorelli fuori dalla porta rossa del ‘Grande Fratello Vip 5’ (Qui, il video):

Giuliano: “E’ surreale tutto ciò. Ho visto le clip che hanno mandato in onda. Mi hanno ricordato alcune cose. Quello che ho fatto fino ad oggi, è essere riservato. L’ho fatto per proteggere e tutelare la preziosità di quello che abbiamo creato. Come ti ho cercato di farti capire nel messaggio di Natale ma invano”.

Sono qui. Ci sono cascato con tutte le persone, consapevolmente. Ho messo davanti tutto, riservatezza, orgoglio, ma ho scelto te, noi. Quel noi di cui parlavi qualche sera fa. In quel video che ho rivisto adesso mi piace sapere quanto stavamo bene insieme prima che entrassi, il trasloco, i viaggi folli”.

“Stavamo bene insieme, avevamo trovato un equilibrio nella stessa città, nella stessa casa. Che avrebbe portato a quello a cui fai riferimento con i tuoi viaggi mentali. Non sono frasi di circostanza”.

“Questi 4 – 5 mesi ti stravolgono, ti confondono, ti rigirano come un calzino. Perdi le tue certezze per cui non hai le basi solide. Evidentemente le nostre basi non erano così solide dopo nove anni. Quel periodo di equilibrio è stato troppo breve da non reggere ad un urto così”.

Giuliano Condorelli consegna le chiavi di casa a Rosalinda Cannavò

“Mi piace aggrapparmi a tutti i momenti belli, fuori dal comune. Io mi aggrappo a quello quando stai vedendo tutto nero. Siamo stati lontani per un periodo. Anche io, non ti nego, ho visto tutto nero per un momento. Mi aggrappo sempre all’amore che vince su tutto. Tra noi non si può descrivere”.

Rosalinda: “Sono sorpresa. Non mi aspettavo che venissi. Ho utilizzato delle parole molto forti. Detto che non sarò lucida al 100 per cento oppure lo sono fin troppo. Iniziato a fare i conti con me stessa qui dentro. Tutto quello che ho detto, anche se in modo brusco, lo direi. Sono i miei pensieri”.

Siamo ritornati insieme da poco. Quel poco tempo non è sufficiente per capire tante cose. In nove anni abbiamo trascorso tante cose, spesso, non mi hai dimostrato con i fatti di voler costruire un futuro assieme, come supportare una mia idea. Per questo, fuori capiremo entrambi tante cose”.

Fidati, per me, non è semplice. Sai il bene che ti voglio. Mi dispiace se ti ho ferito in qualsiasi modo con le mie parole. Vorrei un gesto concreto. Non ho più voglia di perdere tempo e giocare. Ho cambiato la mia vita per te. Hai fatto tante cose per me. So che, forse, tu non sei pronto. Forse, non lo so nemmeno io”.

Giuliano le consegna le chiavi di casa per iniziare una convivenza nella sua casa di Milano:

Giuliano: “Preferisco dimostrartele fuori. Vorrei abbracciarti tanto adesso. Ne ho tanto bisogno. Mi manchi da impazzire. Capisco il tuo stato d’animo. E’ giusto fare una formalità. La chiave di casa è una risposta ad una delle sue incertezze. Lo faccio con il mio cuore. Voglio aspettarti a casa”

Rosalinda: “Sono felicissima. Dobbiamo prenderci del tempo”.

C'è ancora un futuro per Giuliano e Rosalinda? Alcune certezze sembrano sparire, le basi iniziano a tremare… #GFVIP pic.twitter.com/J1hWsfLaGz — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2021