Tra il principe Harry e la regina Camilla non scorre buon sangue. Rivelati dettagli inediti sull’incontro con il sovrano.

L’incontro tra il principe Harry e re Carlo non è andato nel migliore dei modi. Infatti, nonostante sia durato appena 45 minuti, durante la breve riunione di famiglia non sono mancati attimi di tensione.

Dopo che Buckingham Palace ha annunciato che al sovrano è stato diagnosticato un cancro, Harry si è precipitato a Londra, lasciando la moglie Meghan da sola con i due figli negli USA.

Il principe Harry ha, quindi, voluto incontrare il padre per offrirgli il suo sostegno, ma pare che ci siano state scintille tra Harry e la consorte del sovrano, la regina Camilla.

Principe Harry e Camilla: un rapporto difficile

I rapporto tra Harry e la regina Camilla è da sempre molto complicato, come ha scritto Harry stesso nell’autobiografia Spare.

Nonostante la lontananza degli ultimi anni, le cose non sono affatto cambiate. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che il principe abbia richiesto che Camilla non fosse presente durante l’incontro con il padre.

L’indiscrezione è stata riportata dalla giornalista ed esperta reale Camilla Petronella Wyatt sul Telegraph che ha dichiarato: “Ho sentito che il principe Harry avrebbe preferito non essere nella stessa stanza con la sua matrigna quando il re gli raccontava della sua diagnosi di tumore. Harry e Camilla non hanno mai avuto un rapporto sereno e la loro specie di relazione è peggiorata con tutti i racconti che il principe ha fatto nel suo Spare, parlando della regina come di qualcuno che avrebbe sempre pensato solo ai suoi interessi”.

La visita del principe Harry a re Carlo

Secondo l’esperto reale Robert Jobson, giornalista del Sun, l’incontro tra Harry e re Carlo sarebbe stato molto tranquillo proprio grazie all’assenza di Camilla.

Infatti, il giornalista ha spiegato che “Harry non voleva che la pressione di Carlo salisse e, dato che, non sta molto bene, ha pensato fosse meglio evitare qualsiasi tipo di attrito. La cosa migliore per il re è avere pace e tranquillità attorno”.

