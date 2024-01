La giovane concorrente del Grande Fratello Greta Rossetti ha smascherato alcuni inquilini del reality parlando con Vittorio.

Non è dato sapere con chi ce l’avesse nello specifico ma Greta Rossetti si è lasciata andare ad un lungo sfogo al Grande Fratello a proposito di alcuni comportamenti da parte di alcuni concorrenti che proprio non le sarebbero andati giù.

Greta Rossetti, lo sfogo al GF: con chi ce l’ha?

Parlando in un momento di tranquillità con Vittorio Menozzi, Greta ha raccontato alcuni aspetti che proprio non le stanno piacendo da parte di altri membri della Casa. Senza fare nomi particolari, la ragazza ha detto: “Dicono delle cose davanti e dietro ne fanno altre. Poi creano liti per fare dinamica…”.

Spiegando meglio la sua affermazione: “Adesso mi hanno chiesto perché sto con te? Ti limita questa cosa e innervosisce. Sono calma e buona, porto pazienza. Poi se mi parte… ed è da stamattina…”, ha detto ancora.

L’unica persona citata dalla Rossetti è stata Monia che, però, a quanto pare non è tra quei concorrenti chiamati in causa negativamente: “Monia non è, sono altri atteggiamenti che non mi piacciono in generale. Vedo cose che succedono che non mi piacciono. Sono vera e magari è sbagliato per stare qui, dove devi creare dinamiche pur di. Io so cosa passa fuori e so chi passa bene e chi no. Ma anche se passasse bene non riuscirei”.

Dal canto suo Vittorio ha ascoltato e si è detto della stessa opinione della compagna della Casa. Staremo a vedere se queste parole verso gli altri inquilini potranno generare problematiche e discussioni che accenderanno le prossime giornate.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha raccolto alcuni dei pensieri della concorrente sulle dinamiche del reality e ha anche approvato questo feeling tra lei e Vittorio:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG