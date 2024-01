Uscita romantica per Diletta Leotta e Karius ma non mancano le polemiche. Alcuni haters l’hanno criticata per l’assenza della figlia.

Quando si parla di Diletta Leotta, le critiche e le polemiche sono sempre dietro l’angolo. Gli haters sui social, infatti, sono sempre pronti a dire la loro e anche nelle ultime ore questa situazione è stata confermata. Il motivo? Una serata di coppia per il volto DAZN e il compagno Loris Karius, apparentemente senza la loro piccola figlia Aria.

Diletta Leotta, serata libera con Karius senza figlia

La Leotta e Karius, come detto, sono stati protagonisti negli ultimi giorni di alcuni momenti molto dolci condivisi con i fan sui social. I due stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza insieme a Londra, insieme alla loro piccola Aria. La famiglia ha festeggiato insieme il Natale e Capodanno, con un party a casa.

Nella serata, però, i neo genitori si sono concessi un paio d’ore di libertà andando fuori senza la loro primogenita. Per l’occasione la bellissima conduttrice DAZN ha indossato una tutina nera che ne ha messo in evidenza il super fisico, subito ritrovato dopo la gravidanza.

Eppure, questa volta, a far parlare non è stato l’outfit della donna bensì altro. Cosa? L’assenza, come detto, della loro bimba che, a quanto pare, non è uscita insieme a mamma e papà.

Moltissimi utenti, infatti, anziché concentrarsi come ci si sarebbe aspettati sul look molto particolare della donna hanno preferito sottolineare come l’assenza della loro figlia fosse una cosa “sbagliata”.

Diversi, come spiegato da Leggo, hanno scritto: “E Aria dov’è?”. La piccola, con ogni probabilità, è stata lasciata nelle mani della nonna, la mamma di Karius e suocera di Diletta che abita in Inghilterra e, esattamente come i genitori dell’italiana, è super innamorata della nipotina appena arrivata.

Al netto delle polemiche, anche inutili va detto, la serata sembra essere andata bene con i due genitori che hanno poi riabbracciato la piccola poche ore dopo l’uscita.

Di seguito anche un recente post Instagram con il Capodanno della tenera famiglia:

