Potrebbero esserci altri guai per Chiara Ferragni sulla vicenda del caso pandoro Balocco. Le novità dopo alcune email.

Novità sull’inchiesta che riguarda Chiara Ferragni e la vicenda del pandoro ‘Pink Christmas’. Da quanto si apprende anche dall’Ansa, la Guardia di Finanza di Milano starebbe acquisendo documentazione nella sede della Balocco a Cuneo in merito al caso legato alle ormai note questioni legate al caso della falsa beneficenza. Da quanto si è appreso, per via di una serie di email valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell’Antitrust, si starebbe parlando anche di ipotesi di truffa.

Chiara Ferragni e il caso pandoro: ipotesi truffa

Secondo quanto si apprende, nel pomeriggio è arrivata la notizia di nuove acquisizioni della Guardia di Finanza nella sede Balocco a Fossano (Cuneo).

Gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano hanno depositato una prima annotazione, a cui farà seguito una serie di allegati, al procuratore aggiunto Eugenio Fusco. Nel mirino delle autorità appunto il caso pandoro che coinvolge la Ferragni che ha già portato ad una maxi multa per l’imprenditrice e per l’azienda, per pubblicità ingannevole in materia di beneficienza.

La novità, però, è relativa ad alcune email, già acquisite dall’Autorità garante della concorrenza, che sono state scambiate per programmare la campagna di promozione del pandoro. Secondo l’Ansa, sembra probabile che venga ipotizzato il reato di truffa e che si arrivi a breve alle prime iscrizioni nel registro degli indagati.

Se queste informazioni dovessero essere confermate, per l’imprenditrice la vicenda si farebbe ancora più complessa da affrontare.

Di seguito, invece, il post Instagram delle ormai famose scuse dell’imprenditrice per l’accaduto:

