Terribile lutto nel mondo della televisione e del programma Forum: morto Francesco Riccio, giudice della trasmissione per anni.

Lutto a Forum e in generale per la televisione. È morto il giudice Francesco Riccio, figura storica del programma che ha presenziato dal 2008 al 2012. A dare il triste annuncio, gli stessi profili social della longeva trasmissione ora condotta da Barbara Palombelli. Nel ricordare l’uomo è stata sottolineata, oltre alla tempra e la professionalità, anche la sua vena umoristica spiccata che spesso era protagonista nel corso delle varie puntate e cause.

In queste ore è arrivata la triste notizia relativa al pesante lutto che ha colpito la trasmissione Mediaset, Forum. A dare lo stesso programma che ha dato l’ultimo saluto al giudice Francesco Riccio, volto che per quattro stagioni, dal 2008 al 2012, è stato protagonista dello show ora condotto da Barbara Palombelli.

I profili social del programma televisivo hanno ricordato l’uomo comunicandone, appunto, la dipartita con parole molto belle e sentite: “Forum saluta con affetto Francesco Riccio che è stato giudice nel nostro programma per quattro stagioni dal 2008 al 2012. Lo ricordiamo per il suo humour sottile, la sua apparente imperturbabilità e la sua grande professionalità. La squadra di Forum”.

Nel contenuto condiviso dalla trasmissione nel giorno dell’Epifania, una foto del compianto uomo evidentemente molto amato non solo dai protagonisti dello show televisivo ma anche dai tantissimi telespettatori. Infatti, sono stati immediati i commenti di cordoglio. “Lo ricordo bene, ottimo giudice e bravissima persona”, “Era preciso, puntuale ma anche molto ironico”, “Mi dispiace tanto, un grande del programma”. Questi alcuni dei pareri dei telespettatori nel ricordare l’uomo.

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione Mediaset con l’ultimo saluto all’uomo:

