Una Belen Rodriguez decisamente in vesti inedite quella che nelle ultime ore si è mostrata sui social. La showgirl, in vacanza in Argentina con i due figli e il compagno Elio Lorenzoni, infatti, si è trovata a dover fare i conti con una tempesta che si è abbattuta nella zona in cui si trova con annessi danni e allagamenti che hanno coinvolto pure il luogo in cui alloggia. Su Instagram, ecco le parole e il video in cui la donna si è data da fare spalando acqua e fango e richiamando l’attenzione sulla situazione di allerta per il suo Paese.

Belen spala il fango dopo la tempesta in Argentina

“Tempesta di fulmini a Reta”. Sono state queste le prime parole che la showgilr ha scritto a corredo del video che la mostra intenta a spalare acqua e fango che hanno invaso gli spazi della dimora che sta ospitando lei e la sua famiglia a Reta, vicino Buenos Aires.

Nel filmato, la donna e altre persone sono intente, appunto, a eliminare l’acqua entrata nella dimora. Come lei tante altre persone si sono trovate nella stessa situazione. Anche per questo, sempre nel proseguimento del suo messaggio, la donna ha aggiunto: “Un disastro. Migliaia di persone bloccate in casa. Fortunatamente stiamo tutti bene”.

Tra le altre problematiche da risolvere per l’argentina e il resto della sua famiglia, anche l’esigenza di dover ripartire per l’Italia a breve. Infatti, Belen ha anche precisato in alcune stories social successive: “Se si allaga tutto di nuovo non possiamo ripartire, sono preoccupata.. Che putiferio”.

Sotto al post della donna diversi i commenti di solidarietà, per lei ma anche per tutte le altre persone che sicuramente si sono trovate nelle sue stesse condizioni in queste ultime ore. La speranza è che il peggio possa essere passato.

