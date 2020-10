by @sebastianocascone

Elisabetta Gregoraci, dopo l’undicesima diretta del ‘Grande Fratello Vip 5’, è ancora provata dalla nomination (venerdì dovrà vedersela con Maria Teresa Ruta e Dayane Mello) e dalla lite (e relativa pace) con Pierpaolo Pretelli. Stamattina, l’ex signora Briatore ha avuto modo di confrontarsi con due componenti della ‘stanza blu’. La concorrente sembra non aver particolarmente gradito la motivazione dell’ex protagonista di ‘Riccanza’.

Gregoraci: “Mi hai mandato in nomination per il mio rapporto con Pierpaolo?”

Zorzi: “Ho sollevato una questione che c’è… esiste. Tu, in passato, mi hai nominato perché non sapevo fare l’uovo”

Gregoraci: “Lì era un mese fa e c’erano dinamiche diverse… All’inizio non ti conosci ed è più difficile dare una motivazione”

Zorzi: “Perché lo trovi strano… è vero che è ambiguo il rapporto tra voi due. Ieri ho visto che, poi, ci è rimasto male”.

Gregoraci: “Con lui ci siamo chiariti, sempre. Deve essere lui a venire da me se vuole sapere qualcosa.

Stamattina, durante una chiacchierata in giardino, tra la Gregoraci e Stefania Orlando è scoppiata una nuova discussione:

Gregoraci: “Tante volte con me ti sei lamentata perché Matilde si chiudeva a parlare con Adua. Sono cose sciocche che si possono evitare. Potevate dirglielo subito. Io alle ragazze ho solo fatto notare che poteva dar fastidio”

Orlando: “In realtà questa cosa l’ha tirata fuori Tommaso. Ma poi onestamente non trovo grave quanto detto da noi. Guarda che noi ne avremmo parlato anche se non gliel’avessi riferito tu”

Gregoraci: “Voi puntate il dito”

Orlando: “Non devi sentirti puntualmente colpevolizzata o attaccata. Non sentirti migliore perché magari non parli. Mi hai dato del prezzemolo e pettegola, dicendo che sto sempre in mezzo a tutto. Sembra sempre che io faccia male le cose a differenza tua”.

Il secondo round tra le due leader della casa

Orlando: “Uno si chiede che sei venuta a fare al GF? Se succede qualcosa ho il sacrosanto diritto di parlare e non di sparlare. C’è una grande differenza tra parlare e sparlare. Metti sempre un muro con me. Intanto non mi guardi negli occhi”

Gregoraci: “Tu puoi parlare da oggi fino a domani mattina. Non sai cosa dire”

infatti Eligreg tu non fai nulla da mattina a sera QUEEN STEFY HA COLPITO ANCORA🐍🐍🐍 #GFVIP pic.twitter.com/4ZoxXOYXWC — sari🤍 (@pldybla) October 20, 2020

Litigio tra Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci#GFVIP pic.twitter.com/tJJBlYrUaH — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 20, 2020

