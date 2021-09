Grande Fratello Vip 6: il confronto tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti (video)

Nel corso della quarta puntata del ‘Grande Fratello Vip 6’, Tommaso Eletti, in nomination contro Davide Silvestri, si è confrontato con l’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Il gieffino e l’ex compagna, divisi da 19 anni, non si vedono dallo scorso 7 agosto, quando, durante il matrimonio di Ste e Claudia di ‘Temptation Island’, hanno avuto un’accesa discussione (Qui, il video).

Eletti: “Non ho più quell’amore che c’era prima. Ho capito che devo fare le esperienze mie di ragazzo giovane come è normale che sia”.

Il faccia a faccia tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti

La non più coppia, stasera, si è ritrovata nel giardino della casa di Cinecittà per un faccia a faccia decisivo:

Nulli Augusti: “Ho sentito il tuo discorso… tutto molto romantico e struggente. Ti devi vergognare per come ti sei comportato fino ad adesso. Ti ho portato a Temptation per dimostrarti quanto ero rispettosa con te. Tu, per il Hai pensato bene di tradirmi davanti a tutta Italia. Dopo sono stata male. Ho ricevuto gli attacchi da vari decerebrati che mi hanno dato della depravata. Ho incontrato la grettezza della gente che, invece di capire il sentimento puro che abbiamo provato, ho dovuto subire tutto questo. Mi sono rialzata come un’araba fenice. Nessuno sa quello che tu hai fatto prima che tu entrassi qua, mi hai minacciata, insultata. Volevi che io e te ci rimettessimo insieme. Quando ho ripreso in mano la mia vita, tu hai replicato la stessa dinamica. Io ci credevo fermamente. Tu hai fatto il degrado esattamente come questa estate. Ho iniziato nuovamente ad esprimere la mia femminilità che avevi soffocato e che avevo avallato perché ero innamorato e ci credevo al nostro amore nonostante differenze abissali. Sono una donna che vive di pancia e di emozioni. Me ne sbatto del giudizio della gente. Determinate parole mi hanno fatto male. Le opinioni della gente non definiscono chi sei. Mi hai minacciato tutta l’estate, mi hai insultata, tacciata di prostituta. Non ti sdoppiare. Ho screenshot a manetta”.

Eletti: “Tu vuoi un po’ di visibilità. Ti chiedo scusa di essere stato esagerato quanto stavi con me. Non so che dirti. Non ti dico niente”.

Valentina è ferma, decisa, chiara: è lontana dal rapporto che aveva con Tommaso. Ed è davvero il momento del chiarimento finale. #GFVIP pic.twitter.com/7nVHJFhRY2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 24, 2021