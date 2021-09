Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge contro Gianmaria Antinolfi: “Meriti pena da parte mia” (video)

Nel corso della quarta puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in onda stasera, venerdì 24 settembre 2021, Soleil Sorge si è confrontata duramente con l’ex fidanzato Gianmaria Antinolfi.

L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ha voluto interrompere ogni rapporto con l’imprenditore perché, a suo dire, era arrivato ‘al limite dello stalking’. Il gieffino ha cercato di spiegare il risentimento degli ultimi giorni che l’ha spinto a rivelare dettagli intimi della loro storia d’amore (Qui, il video):

Io e Sole ci vogliamo un gran bene. A me dispiace tantissimo per come sono andate le cose. Se molto spesso ho anteposto i miei bisogni alle sue esigenze. Mi dispiace tantissimo se, nonostante abbia dato il cento per cento, non sia riuscito a renderlo felice. Se a volte non ho avuto la pazienza che l’amore richiede. Sono colpevole. Sono colpevole di aver agito coerentemente con quello che dicevo, con quello che provavo. Sono colpevole di aver provato sensazioni meravigliose. Le vorrò sempre bene. Sono colpevole di essere stato un uomo innamorato.

L’influencer, dal canto suo, ha reagito in maniera assai scioccata alle parole dell’ex compagno, decisa a chiudere ogni rapporto:

Sono veramente tanto ferita. Averlo sentito parlare di quello che è successo nel privato tra di noi. L’unico mio sbaglio è avere avuto una debolezza nei suoi confronti. C’era del sentimento da parte mia. Sono vergognata per te. Non ho più interesse nel giudicarti. Sono veramente delusa. Io passo per la carnefice quando cerco solo di essere una persona corretta. Trovo di una bassezza, che devi stare solo in silenzio, quando nomini mio padre, la mia privacy. Ti perdono perché sei un uomo così. Per questo non ho voluto stare con te. Ma tu devi farla finita di parlare dietro le spalle con tanta cattiveria. E’ vergognoso. Sto cercando davvero di essere una persona migliore, non voglio umiliarti. Meriti pena da parte mia. Hai 35 anni, parli così di una donna?! Non voglio insultarti, non voglio abbassarmi al tuo livello perché, con te, ho chiuso.