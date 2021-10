Nel sesto appuntamento del Grande Fratello VIP spazio per Nicola Pisu e la sua travagliata storia. Il passato del concorrente non è stato costellato da bei ricordi: gli episodi di bullismo e la dipendenza dalla droga i punti più critici, ora fortunatamente accantonati. Per lui è arrivata sua madre, la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani. Emozionata nel rivedere suo figlio, la Mirigliani si presenta all’esterno della porta rossa:

Non pensavo di poter sorridere. Abbiamo passato un periodo bruttissimo, abbiamo combattuto una battaglia difficilissima da quando avevi 18 anni. Oggi non sono venuta qui a raccontarti i momenti brutti perché te li ricordi da solo. Ci siamo liberati tutti e due di un dolore.

Continua parlando ad Alfonso Signorini: “Quando sono andato alla polizia a fare la denuncia, io volevo solo salvare mio figlio dalla droga“. Nel febbraio 2020 Patrizia arrivò a denunciare Nicola per estorsione, minacce e violenza.

Disse a TPI: “Ho denunciato mio figlio per salvarlo, è il più grande dolore della mia vita ma non avevo scelta”.

Tornando all’incontro, Patrizia prosegue parlando a suo figlio con parole determinate, ma affettuose:

Oggi tu hai capito, sappi che io voglio sempre combattere con te. Tu devi diventare un grande uomo. Oggi c’è un filo di speranza. Io ti vedo che stai cambiando e ti guardo sempre. Sei la cosa più importante della mia vita.

Nicola, visibilmente commosso è grato per ciò che ha detto sua madre e risponde con poche parole: “Piango per la gioia. Mi sei mancata tanto. Qui mi trovo bene con tutti.” e concludendo con un ringraziamento sentito: “Grazie per avermi salvato la vita” che riceve l’applauso dei vipponi in casa e del pubblico in studio, oltre che l’ovazione del web.

