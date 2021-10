Grande Fratello Vip 6: Manila Nazzaro a rischio squalifica? (video)

Nelle scorse ore, Manila Nazzaro, concorrente del ‘Grande Fratello Vip 6‘, è finita al centro delle polemiche per aver pronunciato la ‘m word’ che, in diverse edizioni del programma, è costato un serio provvedimento disciplinare. Il web, a gran voce, invoca la squalifica immediata dell’ex Miss Italia per una parola, anche se pronunciata a se stessa, che può offendere la sensibilità di qualcuno/a.

Alla vigilia della prima puntata della nuova stagione, Alfonso Signorini, a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, aveva espresso la maggior tolleranza del proprio gruppo di fronte a situazioni analoghe:

Quest’anno Grande Fratello, con mia grande soddisfazione e gioia, ha pensato di adottare nei confronti di quello che si definisce “politicamente scorretto” un’atteggiamento un po’ meno “bacchettone“. Perché ne abbiamo tutti le tasche abbastanza piene. Non appena parliamo abbiamo il terrore di dire: “Oddio che cosa ho detto“. Non appena sentiamo una parola invochiamo subito body-shaming o Me Too… Nessuno di noi credo ne possa più. I social sono molto sensibili su questi temi, giustamente. A volte tutto assume una dimensione così surreale che è ingiustificata. Questo non vuol dire liberi tutti. Ogni cosa verrà considerata nella sua intenzione. Saremo rigidi con chi usa espressioni contro le donne e contro gli orientamenti sessuali… Dobbiamo anche capire che se una persona dice una parolaccia è semplicemente una caduta di gusto.

Il ‘Grande Fratello’ squalificherà la gieffina o adotterà una punizione più soft?

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy