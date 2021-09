Adriana Volpe: “Convinta di aver instaurato un rapporto d’amicizia con Sonia Bruganelli”

Ospite dell’ultimo appuntamento di ‘Casa Chi’, il programma, condotto da Rosalinda Cannavò, sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, Adriana Volpe è tornata a parlare della lite, in diretta tv, durante la quinta puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, con Sonia Bruganelli post pubblicazione di una foto con Giancarlo Magalli:

Non mi aspettavo tutto questo. Ero convinta di aver instaurato un rapporto con Sonia. Avevo cercato, in tutti i modi, di farmi conoscere il più possibile. Le ho raccontato un po’ la mia vita privata. Mi ero veramente aperta con il cuore. Ero convinta di avere instaurato un rapporto di amicizia, o almeno di aver gettato le basi. Quello che è successo mi ha destabilizzato. Vedere scritto sotto al suo post: ‘Io non sono amica di Adriana’, questa è la cosa che, forse, mi ha ferita di più. E non la foto in sé. Umanamente penso che sia stato un momento di leggerezza, una caduta di stile che ci ha aperto ad un confronto.

La conduttrice, inoltre, ha ribattuto a Rita Rusic che l’ha attaccata, su Twitter, per il suo ruolo di opinionista all’interno del reality di Canale 5:

Si è sempre distinta per le sue frecciatine sia in casa che quando è uscita. Se questo serve a lei per sentirsi meglio perché si scarica un peso ma che lo facesse. Il web è un bellissimo muro dove tutti possono scrivere e dove tutti possono dire le proprie opinioni. E’ normale che, poi, il pubblico si schieri. Non parlo di Rita Rusic, non ho nulla che mi leghi a lei. So che farà Pechino Express. Penso di non essere al centro della sua vita. Credo che avrà altre cose a cui pensare. Sarà concentrata su questo nuovo viaggio che dovrà fare. Prima di partire si è tolta questo sassolino. Non l’abbiamo sentita per un anno. E’ uscita adesso. Fantastico.