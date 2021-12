GF Vip 6, Katia Ricciarelli sonnambula per scherzo: “Ciuffy, dove sei?!” (video)

Notte movimentata per Katia Ricciarelli del ‘Grande Fratello Vip 6‘. Dopo qualche ora di sonno profondo la cantante si è risvegliata convinta che fosse già mattina e – per questo – vestita e truccata ha raggiunto i suoi compagni in veranda pronta per fare colazione.

Sono tutta scombussolata, mi sono appena alzata pensando fosse tardo pomeriggio e mi sono vestita. Ho messo pure gli anelli. Vi giuro che pensavo fosse tardi. Adesso entro in confessionale e gli dico che mi devono mandare a casa mia. Mi sono pure messa i tacchi, guardate. So che sono andata in camera, mi sono messa a letto, mi hanno spento la luce e ho dormito. Pensavo fossero passate tante ore. Sarò andata a dormire alle 23. Ragazzi non sto scherzando pensavo fosse pomeriggio. Ma davvero è notte? Se mi fate uno scherzo giuro che mi arrabbio.

Ormai sveglia, però, l’ex moglie di Pippo Baudo decide di fare uno scherzo. Fingendosi sonnambula, la gieffina raggiunge la camera delle ragazze nella speranza di riabbracciare l’amatissimo Ciuffy. Eva Grimaldi, Valeria Marini, Lulù Selassiè assistono alla scena senza sapere, però, come intervenire per svegliare l’amica senza provocarle uno shock.

Eva: "È sonnambula, non la svegliate"

Valeria: "Katia ma se stai recitando sei da Oscar"

Lulù che le porta il peluche per far finta che sia Ciuffi

La Princess le porta un peluche per far finta che sia il suo adoratissimo amico a quattro zampe.

