GF Vip 2021, Alex Belli e Delia Duran si sono lasciati: le ipotesi di Davide Silvestri e Soleil Sorge

Il collegamento, di lunedì scorso, di Alex Belli dalla propria abitazione milanese ha aperto le più svariate congetture all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘. In particolare, Soleil Sorge e Davide Silvestri si sono interrogati sulla possibilità che l’attore possa essere tornato single dopo il chiarimento con Delia Duran lontano dalle telecamere.

L’influencer ha rivelato che, in confessionale, gli autori le avrebbero fatto notare l’assenza della modella venezuelana accanto al marito:

Sì mi hanno chiesto se non fosse strano che Alex era a casa sua da solo senza di lei. Io ho detto ‘boh sinceramente non interessa’. A me in diretta non mi è sembrato strano, non me ne sono quasi accorta. O meglio, non ho fatto pensieri sul fatto che fosse da solo nel suo appartamento. Però per questo adesso mi sembra strano che mi abbiano chiesto una cosa del genere. Che motivo avevano di farmi notare quel particolare? Perché a questo punto potrebbe esserci qualcosa.

Anche Silvestri, dopo aver ascoltato le considerazioni di Soleil, ha maturato un proprio punto di vista sulla spinosa questione:

Esatto, anche a me non sembrava strano che non ci fosse lei con lui. E sì, è sospetto che ti abbiano fatto una domanda del genere. Può essere che, ok, magari si è lasciato. In ogni caso ha fatto quel post che ancora non ho capito cosa volesse dire. Qual era il significato di quello che ha scritto?

I due Vipponi, però, ancora non sanno che Delia potrebbe varcare la porta rossa già da lunedì prossimo in qualità di nuova concorrente. Come la prenderanno?

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy