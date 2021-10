GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi ha scelto Sophie Codegoni: “Quando mi guarda mi emoziono” (video)

Nel corso della tredicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in onda, stasera, lunedì 25 ottobre 2021, Gianmaria Antinolfi ha fatto chiarezza sui sentimenti che prova per Sophie Codegoni dopo la notte di passione degli ultimi giorni. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, però, al momento, si è avvicinata all’imprenditore napoletano solo per pura attrazione fisica:

Ho raccontato spesso i miei limiti e i blocchi che ho con gli uomini. E’ una cosa che mi fa star male. Qualche giorno fa ho vissuto dei momenti bellissimi con Gianmaria. Poi mi sveglio la mattina ed ho i miei dubbi. Devo essere sicura al 100%. Non voglio ferire me stessa. Ho paura di ferire lui. Non so se sia pronta al 100 per cento, con il cuore e la testa, per iniziare un qualcosa di più serio.

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez sembra non nutrire più dubbi sull’affetto speciale nei confronti della diciannovenne:

Non ho nessuna confusione. Voglio Sophie quando mi guarda mi emoziono. Ha degli occhi magnetici. Resterei a guardarle ore ed ore.

La visita a sorpresa del fratello di Gianmaria Antinolfi

Gianmaria, nel corso della serata, ha ricevuto la visita a sorpresa del fratello Francesco che ha visto, di buon grado, l’avvicinamento con Sophie

Non è vero che non sai scegliere. Hai dimostrato che puoi raggiungere sempre i tuoi obiettivi. Non pensare a quello che accade fuori. Viviti quest’esperienza perché non torna più. Non ti limitare mai. Dimentica chi c’è fuori. Greta… basta! Hai fatto la tua scelta. Soleil è una persona importantissima, sai che puoi confidarti con lei. Le cose te le dice in faccia. Coltiva con lei qualsiasi tipo di rapporto. So che Sophie ti poteva piacere. Lei dice che è solo attrazione fisica. Vedremo. So che non ci saranno dubbi se ti conoscerà per come sei.

