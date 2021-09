Grande Fratello Vip 6, Amedeo Goria riceve la visita a sorpresa dalla figlia Guenda (video)

Dopo le accuse di aver tenuto un comportamento poco consono nei confronti delle donne della casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Amedeo Goria ha deciso di cambiare rotta e di spegnere, sul nascere, qualsiasi tipo d’attrazione verso il gentil sesso per non urtare la sensibilità delle altre inquiline e dei telespettatori a casa.

Il giornalista, stasera, venerdì 24 settembre 2021, ha ricevuto la visita a sorpresa della figlia Guenda che, nei giorni scorsi, l’ha difeso, a spada tratta, sul proprio account Instagram (Qui, il video):

Tu sai quanto ti amo. Prima di entrare nella casa ti avevo fatto molte raccomandazioni. Nel tempo abbiamo avuto molti diverbi anche per la tua natura molto farfallona. Oggi grazie a questo programma abbiamo un rapporto meraviglioso, ricostruito. Sono fiera del papà che sei. Ti sostengo. Ti difendo perché sei un uomo buono e generoso. Io sono molto attenta ai valori delle donne. Alcuni tuoi atteggiamenti che sono risultati un po’ insistenti, hanno offeso la sensibilità di alcune donne che stanno a casa. Vorrei che tu chiedessi scusa. Hai una responsabilità, sei un uomo grande, adulto. Sei una grande penna del giornalismo italiano. Credo che tu debba dare l’esempio a molti ragazzi italiani che ci seguano da casa. Sono felicissima che tu stia facendo questo percorso.

La figlia di Maria Teresa Ruta e del neo gieffino ha bacchettato il papà invitandolo a chiedere scusa a tutte le donne italiane ribadendo, però, il proprio sostegno:

Ti voglio proteggere. Sei un uomo delicatissimo, che ama le donne fin troppo. Ho letto delle accuse gravissime nei tuoi confronti, ho letto le parole molestie e violenza. Sono molto arrabbiata con chiunque utilizzi queste parole in senso improprio. Non ci si può permette di usare questi termini con questa forza. Le parole hanno un peso. Quando si parla di argomenti cosi importanti bisogna trattarli con intelligenza e approfondirli. Per questo io sono sempre dalla tua parte.