Confronto acceso tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, durante la terza puntata del GF Vip 6.

Nel filmato che ha anticipato il confronto, abbiamo visto Soleil, nella Casa, dichiarare che la sua relazione con Antinolfi è finita perché quest’ultimo sarebbe arrivato al limite dello stalking. Gianmaria Antinolfi ha subito rigettato queste accuse: “Ha detto delle frasi toste. Mi ha fatto davvero passare per una persona che non sono. Per me, si chiude qui in generale il mio rapporto con lei”.

Il rapporto tra Soleil e Gianmaria ha generato, ovviamente, molti pettegolezzi nella Casa. Secondo Manila Nazzaro, Gianmaria non riesce a reggere ai colpi di Soleil (“È una mitragliatrice quando parla”) mentre Alex Belli ha definito Soleil una sorta di “Gremlins”, sottolineando così la sua cattiveria.

In puntata, Soleil ha esordito, motivando una frase ben precisa riferita a Gianmaria (“È al GF Vip esclusivamente perché ha parlato di me“), e poi ha accusato Gianmaria di fare la vittima per una sorta di strategia:

Quella frase era dovuta al fatto che lui mi ha detto la stessa cosa. Io, quindi, gli ho detto che semmai era l’opposto. Non mi piace passare da str*nza per l’ennesima volta. Passo io per cattiva quando ho avuto la mia privacy invasa. Mi sono sentita mancare di rispetto. La sua è “paraculaggine”. Continua a fare il cane bastonato quando non è così. Io, con lui, sono stata chiara, lui è stato molto insistente a volere una relazione. Non voglio essere definita come mi avete definito per aver scelto di non volere una relazione. Non è una cosa corretta e non accetto che lui passi per vittima quando non lo è. Sono stanca di passare per la persona che aggredisce. A ogni azione corrisponde una reazione. Non dovevi neanche parlare del nostro rapporto visto che dici di avere così tanti contenuti.