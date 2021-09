Durante la terza puntata del GF Vip 6, si è parlato del chiarimento avvenuto tra Ainett Stephens e Amedeo Goria.

La showgirl venezuelana, infatti, con sensibilità e delicatezza, ha messo le cose in chiaro con il giornalista sportivo che, in questa prima settimana di GF Vip, non è rimasto impassibile dinanzi alla bellezza prorompente della Gatta Nera con cui condivide anche il letto.

A volte, però, Amedeo Goria si è lasciato andare ad atteggiamenti che la Stephens non ha dimostrato di gradire. Per evitare ulteriori fraintendimenti, quindi, la showgirl ha deciso di parlare con il giornalista in disparte:

Sarò breve… Lo sai che anche se ci conosciamo da pochissimo, nutro una stima pazzesca nei tuoi confronti. Sei un uomo intelligentissimo e si vede che sei una brava persona. Questo gioco tra di noi è nato così e va bene… Il gioco ci sta e io sto al gioco e va bene. L’unica cosa che vorrei evitare sono i fraintendimenti, capito? Siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme, le mani di qua e di là… Ieri, mancava poco che mi baciavi, appena entrati in camera… Questo, dovevo dirti. Adesso devi valutare tu. Diamoci una calmata…

Nel filmato, Amedeo Goria, in confessionale, ha dichiarato di aver recepito il messaggio:

Sarei bugiardo se dicessi che non mi piacesse. Nel momento in cui lei ha le sue resistenze giustificate, mi fermo.

In studio, Alfonso Signorini ha accusato Amedeo Goria di essere stato un po’ troppo invadente, in alcune occasioni, con la showgirl.

Adriana Volpe, invece, ha dichiarato che, in un’occasione, Goria si sarebbe anche cambiato i propri slip mentre si trovava a letto, invitandolo a non farlo più:

C’è il rischio che la “ciondolata” esca! Da amica, ti dico, occhio! Quelle cose, magari, falle in bagno!

Sempre durante la puntata, Ainett Stephens ha anche letto uno dei tanti sfoghi social della compagna di Amedeo Goria, Vera Miales, convinta che il suo compagno sia stato provocato, non solo dalla Stephens, ma anche da Francesca Cipriani (“Vorrei dire a Francesca e ad Ainett che se continueranno a provocare Amedeo, dovranno fare i conti con me”).

Ainett Stephens ha replicato così:

Cara Vera, cerca meglio la verità, posso dirti solo questo!

Francesca Cipriani, invece, ne ha approfittato per ribadire il proprio amore nei confronti del suo fidanzato:

Io sono fidanzata e innamorata, ciao amore ti amo!

Durante la puntata, Amedeo Goria, dinanzi alle critiche di Sonia Bruganelli, si è un po’ alterato all’interno della Casa, non volendo passare per la persona che non è e chiedendo anche di parlare con il proprio agente per essere maggiormente tutelato.