Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, che si sono tenute il 30 e il 31 agosto, tra le protagoniste, troviamo Ida Platano.

Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito Vicolo delle News, infatti, ci sono degli sviluppi riguardanti la frequentazione tra la dama e il nuovo cavaliere che sta conoscendo, Marcello.

I due hanno parlato a lungo in una stanza di hotel e, alla fine, tra loro, è scattato anche un bacio.

Ida si è mostrata rammaricata solamente per il fatto che Marcello si sia addormentato nel letto mentre gli accarezzava i capelli. Marcello, però, ha replicato, dichiarando di essere crollato solamente a causa della stanchezza dovuta ai continui viaggi. Il cavaliere, però, ha manifestato molto interesse nei riguardi di Ida.

Uomini e Donne, anticipazioni: nessun corteggiatore per Gemma

C’è molta attesa, inoltre, per i nuovi scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, soprattutto dopo la notizia dei ritocchini estetici di quest’ultima di cui si parla tanto.

Nessun corteggiatore, per ora, ha deciso di presentarsi a Gemma. Ciò, ovviamente, ha scatenato le reazioni ironiche di Tina, convinta che i ritocchini della dama non siano serviti a nulla.

Gianni Sperti, invece, ha litigato con Giovanni, accusandolo di parlare male delle donne con cui esce, raccontando anche dettagli intimi. L’ex ballerino non ha apprezzato per niente questo suo modo di fare.

Il Trono Classico

Per quanto riguarda il Trono Classico del programma di Maria De Filippi, invece, Joele e Matteo sono usciti con la stessa corteggiatrice. Matteo ha deciso di interrompere la conoscenza con questa ragazza nonostante quest’ultima avesse palesato un maggiore interesse per lui. Matteo, però, non si fida delle ragazze che frequentano più ragazzi allo stesso tempo.

Per quanto concerne gli altri tronisti, invece, Nicole è uscita con un ragazzo di nome Ciprian mentre Roberta sta proseguendo la conoscenza di un corteggiatore romano che fa il pugile e anche lo chef.