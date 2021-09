Uomini e Donne, Elisabetta e Luca sono in crisi?

La loro frequentazione ha caratterizzato la scorsa edizione del Trono Over di Uomini e Donne. Lei era molto innamorata ma lui appariva decisamente titubante. Ad inizio estate, poi, è arrivata la sorpresa: Elisabetta Simone era riuscita finalmente a conquistare il cuore di Luca Cenerelli e la coppia si è spesso mostrata, sorridente e felice, sui social. Elisabetta aveva anche confermato l’inizio della relazione in un’intervista a Uomini e Donne Magazine.

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione, però, qualcosa sembra essersi incrinato tra i due.

Elisabetta Simone, sul proprio profilo Instagram, infatti, ha pubblicato un post con il quale è lecito pensare che la coppia stia vivendo nuovamente una crisi.

Nel post, Elisabetta Simone parla chiaramente della persona di cui è innamorata, di conseguenza, la 36enne di Varese sta parlando di Luca anche se non l’ha citato esplicitamente.

Secondo Elisabetta, Luca Cenerelli è una persona troppo concentrata su se stessa e, di conseguenza, non capace di far entrare una donna nella propria vita.

Il finale del post è chiaro e diretto perché Elisabetta dichiara di essere stata sostanzialmente illusa da Luca. L’ex dama è pronta a mettere un punto definitivo a questa storia:

Una persona quando ama, ama senza se e senza ma. Quando ti accorgi che l’altra persona è concentrata solo sulla propria vita perfetta, all’interno di essa nessuno può entrarci perché occupa da sola già tutto lo spazio. Ci sono donne che ci mettono tutte le energie, l’anima e tutto il cuore, sono abituate a lottare perché la vita non sempre è stata generosa e lottano, per quell’amore forte, vanno contro tutto e tutti, perché ci credono. Non sono illuse, forse, sono state illuse a crederci e allora realizzi. E dici basta.