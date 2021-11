GF Vip 6, tra Alex Belli e Soleil Sorge intesa destinata a crescere… per Guenda Goria

Ospite di ‘Non succederà più’, la trasmissione radiofonica, condotta da Giada Di Miceli, sulle frequenze di Radio Radio, Guenda Goria, futura sposa di Mirko Gancitano, tra i migliori amici di Alex Belli del ‘Grande Fratello Vip 6‘, ha raccontato il proprio punto di vista sul feeling speciale tra l’attore e Soleil Sorge.

I due protagonisti del reality di Canale 5 si sono lasciati andare, negli scorsi giorni, ad un Kiss freeze inaspettato, a coccole e giochi a distanza ravvicinata che hanno fatto impensierire il pubblico da casa.

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha un proprio punto di vista sulla spinosa questione:

Con Mirko abbiamo fatto amicizia mentre lui si trovata a Sharm El Sheikh per lavoro. Lui è il migliore amico di Alex Belli. Infatti non ci perdiamo una puntata del Grande Fratello Vip. E’ una complicità strategica. Alex e Soleil giocano, complice anche il tempo da trascorrere all’interno della casa. Credo che ne potremmo vedere delle belle. La complicità tra loro è evidente. Tra Soleil e Alex l’intesa è destinata a crescere soprattutto se non ci sono interferenze esterne.