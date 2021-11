Nicole Rossi: “Vorrei fare l’autrice. Al Gf Vip? Non riesco a stare coi miei, figuriamoci 20 sconosciuti”

Altri reality? No, grazie. Nicole Rossi non parteciperebbe al Grande Fratello Vip, né all’Isola dei Famosi, nonostante qualche proposta in tal senso le sia arrivata. “Sì, ci sono state – ha ammesso la ragazza a Tv Talk – attualmente non le ho accettate, perché i reality che mi stimolavano dal punto di vista di esperienza umana e televisiva li ho fatti, il Collegio e Pechino Express. Io abito a Cinecittà, il Grande Fratello sta dietro casa mia. Già non riesco a convivere coi miei genitori, figuriamoci con 20 sconosciuti. L’Isola invece non la farei per una questione di cibo”.

Influencer 21enne, Nicole prese parte alla terza edizione de Il Collegio e ha trionfato nell’ultima stagione di Pechino Express, andata in onda nel 2020.

“Io vorrei fare anche l’autrice, mi piacciono i reality”, ha aggiunto per poi precisare che attualmente la tv si contrappone al suo percorso cinematografico.

Tornando al Collegio, la Rossi ha spiegato: “Mi ha aiutato, è stato il mio inizio, mi ha dato il via. Ci sono vari modi per vivere Il Collegio. Ti puoi preparare quanto vuoi, ma quando entri sei dentro una bolla, sei alienato. Vuoi o non vuoi, alla fine ti fai trascinare dall’anima del programma. Se vai lì con l’intento di fare casino non ti godi l’esperienza, magari ti fai un anno sulla cresta dell’onda per poi non aver costruito niente”.