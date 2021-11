GF Vip 6, Alex Belli replica a Delia Duran: “Tra me e Soleil Sorge c’è solo una grande amicizia” (video)

Nel corso della quindicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Alex Belli ha avuto la possibilità di chiarire, una volta per tutte, il rapporto nato, in casa, con Soleil Sorge. E’ l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ a prendere, per prima, la parola:

Ci amiamo, ci abbracciamo tantissimo come succede nelle coppie. Ma siamo una coppia di amicizia. Parliamo, condividiamo tanto.

Anche l’attore ha speso parole di stima ed affetto nei confronti della compagna d’avventura:

L’ho conosciuta una volta. Eravamo a Piazza del Popolo ad un evento. Lei era arrivata… in quel momento ho visto solo lei. C’è una chimica pazzesca, abbiamo tante cose in comune. Le voglio un bene dell’anima. Non voglio rovinare questa cosa qua. Posso fare sii te stesso. Posso fare questo perché sto con una donna a cui ho detto: ‘Sarò me stesso al Grande Fratello. Voglio essere amico sia con gli uomini sia con le donne. Se fossi single potrebbe nascere qualcosa con Soleil.

Belli ha replicato, infine, allo sfogo della moglie Delia Duran che non ha preso di buon grado le immagini andate in onda in questi giorni:

Amore mio stai tranquilla. Quello che c’è tra me e Soleil è solo una grande amicizia. La nostra vita è fatta per stare assieme. Tutto quello che vedi ti chiedo di valutarlo con molta attenzione. In verità c’è solo quello.

Delia ha ovviamente interpretato gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto Alex all'interno della Casa… queste sono state le sue parole. #GFVIP pic.twitter.com/RtyMCN6EW3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 1, 2021