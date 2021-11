Gossip: le notizie del 2 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 2 novembre 2021

Dopo le dure parole di Delia Duran, Alex Belli non ha intenzione di modificare il tipo di rapporto instaurato con Soleil Sorge in queste settimane di permanenza nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘:

Nella prima parte del messaggio che ha mandato Delia, riconosco quello che ci siamo detti. Ma ci siamo detti anche che, se io devo essere in una situazione come questa, non posso avere un rapporto con te perché sei donna. Dormiamo, viviamo, mangiamo e ridiamo insieme, e sarei condizionato. Non sarei più io, ragazzi. Il nostro rapporto in questo momento non cambierà minimamente. Soleil è una donna che rispetto, stimo e se mai io mi innamorerò di te sarà per il tuo cervello, che vuol dire che noi non dovremo aver nulla di fisico insieme.

Soleil Sorge piange dopo il rimprovero di Alfonso Signorini

Dopo l’ultima puntata del reality di Canale 5, Soleil Sorge si è lasciata andare ad un pianto liberatorio per le parole di Alfonso Signorini per il comportamento nei confronti di Gianmaria Antinolfi:

Il tema dell’acido… La madre di uno dei miei migliori amici è stata aggredita con l’acido e l’ho vissuta in famiglia una cosa del genere, ma ti pare? Non era quello… come lo scarafaggio che gli butti il veleno e si rafforza anziché morire, lo scarafaggio perché è così che si comportano gli scarafaggi. L’unica cosa per la quale mi scuso è per l’averti dato dello scarafaggio ma lo sai, ero incazzata nera dopo la puntata in quel momento. Si vedeva dalla mia faccia che ero nera.

Romina Power: Al Bano geloso di un suo ex fidanzato? Il gossip

Il principe Stash Klossowki de Rola, primo amore di Romina Power, intervistato dal settimanale ‘Di Più’, ha confessato, per la prima volta, un retroscena inedito che coinvolge anche Al Bano: