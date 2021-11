Gossip: le notizie del 3 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 3 novembre 2021

Tommaso Zorzi, protagonista di una lunga intervista per il magazine ‘Chi’, ha rivelato, a distanza di mesi, con quali concorrenti è rimasto in contatto dopo la fine del ‘Grande Fratello Vip 5‘:

Non ho perso di vista Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio!

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, questa settimana, ha svelato aspetti inediti della rottura tra Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini. Sull’ex coppia sarebbe calato il gelo dopo i dissapori delle ultime settimane:

Dopo la rottura è calato il silenzio, anzi il gelo totale. Allegri e Ambra hanno smesso di parlarsi: l’allenatore pensa che sia stata la sua ex a decidere di diffondere la notizia della loro separazione. L’attrice al momento vive a Milano ed è sempre nella casa che Massimiliano Allegri le aveva messo a disposizione per condividere il loro amore. Poi, dopo la rottura, le ha chiesto di pagare i mesi di affitto trascorsi nell’abitazione. Ma la Angiolini, proprio in queste ore, dopo varie visite, insieme con la figlia Yolanda pare che abbia trovato una nuova casa dove si trasferirà in tempi brevi per spezzare ogni legame, dimenticando ogni pezzo del puzzle di un amore che ormai era finito da circa 8 mesi.