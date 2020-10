Oggi pomeriggio, giovedì 22 ottobre 2020, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi si sono lanciati in nuove esilaranti imitazioni. I due compagni di viaggio, nelle ultime ore, hanno messo i panni due apprezzatissime showgirl, ovvero Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis.

L’ex protagonista di ‘Riccanza’ ed l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ hanno simulato la leggendaria discesa dalle scale dell’Ariston durante il Festival di Sanremo del 2011 di Gianni Morandi.

Nel video successivo, il gieffino ha avuto modo di apprezzare le ‘doti nascoste’ del suo compagno d’avventura citando Katyusha ed il suo tormentone ‘Wow che caldo. Mi sento proprio a Rio De Janeiro”

ELISABETTA CANALIS E BELEN RODRIGUEZ STO LACRIMANDO PIER E TOMMASO NON SMETTETE MAI💀#GFVIP pic.twitter.com/HR3EhTEHza — Sofia (@esseofi) October 22, 2020

Qualche ora fa, l’influencer, nei panni di un hair stylist si è occupato di creare un eccentrico look per l’amico Francesco Oppini da sfoggiare nel corso della puntata di domani del reality di Canale 5, in onda, domani 23 ottobre 2020.

Nel frattempo, Stefania Orlando ha manifestato alcuni dubbi sul figlio di Alba Parietti e Franco Oppini e sulla genuinità del rapporto amicale con Zorzi.

Orlando: “Gli ho chiesto: ‘Ma praticamente sei venuto in stanza solo per Tommaso?’ E lui mi ha risposto: ‘No va beh anche per te”.

Ecco da dove sono sorti i dubbi di Stefania nei riguardi di Oppini#GFVIP pic.twitter.com/pWtdz8nZ6Y — . (@indisguise_A) October 22, 2020

Pierpaolo Pretelli, Grande Fratello Vip 5

Arrivato a Roma per laurearsi in Giurisprudenza e diventare così avvocato, tra un lavoro e l’altro, ha preso parte a un provino per Striscia la Notizia, finendo per esordire come “velino” nel mondo dello spettacolo.

La sua carriera è proseguita come modello per servizi di moda e campagne pubblicitarie, ma la tv lo ha richiamato in qualità di tentatore di Temptation Island Vip, tra i corteggiatori di Uomini e Donne e come inviato nei programmi di Barbara d’Urso.

Grande appassionato di sport, pratica con entusiasmo il canottaggio e gioca regolarmente a calcio.

Nel 2017 ha avuto un figlio, Leonardo dall’ex compagna, la modella Ariadna Romero.