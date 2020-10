Nel corso dell’undicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, li ha definiti la vera coppia di fatto, i Sandra e Raimondo di questa edizione. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

I due concorrenti, con la loro pura amicizia, stanno facendo sognare i telespettatori del reality di Canale 5, desiderosi della nascita di una vera e propria ship.

I due amici, nelle scorse ore, si sono ritrovati molto vicini in giardino. Ascoltando il brano ‘Il mondo’ di Jimmy Fontana, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini si è lasciato ad andare ad un momento di malinconia (per la lontananza dalla fidanzata Cristina Tomasini?!). L’ex protagonista di ‘Riccanza’ è corso subito in suo aiuto offrendogli una spalla su cui piangere (Qui, il video).

Ma questa scena tagliata di call me by your name non è inclusa nel dvd o sbaglio? #GFVIP https://t.co/zvmRXEGcEb — Simona 🍭 (@elasticsmile) October 20, 2020

Le confessioni notturne di Tommaso

Di sera, lontano da orecchie indiscrete, Zorzi ha confessato a Stefania Orlando, di essere molto legato al ragazzo (Qui, il video):

“Io ho bisogno che entri un ragazzo perché mi deve distogliere l’attenzione. Alfonso ha detto che ci saranno nuovi ingressi. Ho proprio la necessità di cambiare focus. Non sono molto sereno. Lo vedo un po’ ambiguo, vero? Per questo sto così”.

Ha, poi, fatto una richiesta specifica al Grande Fratello (in realtà già accolta da Alfonso Signorini) con l’ingresso, in casa, di un altro ragazzo omosessuale con cui confrontarsi a pieno:

“Grande Fratello, ti prego! Non sto vivendo dei bei momenti. Ti prego fammi distogliere l’attenzione. Fate entrare qualcuno. Dovete fare come con i cani, dovete darmi un altro osso. Mi avete nascosto il fischietto, adesso mi date la palla per cortesia?”.

E chissà che, nel loft di Cinecittà, non possa trovare il vero amore:

“Io non ho fortuna in amore, mi ha sempre trovato l’amore ahahah certo. Anche Guenda non ha fortuna come me, ma almeno lei quaglia, conclude qualcosa. Io nella vita passata ero sicuramente qualcuno di orrendo e quindi sto scontando il karma. Sarò stato un traditore seriale, una persona orribile, non mi merito questo destino in amore”.

Stefy cerca di rincuorare il compagno di stanza:

“Tommy io mi innamorerei senza problemi di te. Se fossi un uomo ci proverei, te lo dico. Sei bello, intelligente, hai un sorriso pazzesco, mi piaceresti sicuro”.