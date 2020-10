Elisabetta Gregoraci, reclusa nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, nelle scorse ore, ha fatto alcune confessioni su Pierpaolo Pretelli. Come riportato da Biccy.it, l’ex moglie di Flavio Briatore ha spiato il personal trainer prima di entrare nella casa di Cinecittà.

Gregoraci: “Io sono andata a controllare chi eravate, perché non conoscevo quasi nessuno. Mi sono detta ‘Zelletta chi?’. Poi ho visto qualcosa on line e ho pensato che Andrea e Pierpaolo fossero dei bellissimi ragazzi. Forse tra voi l’unico che sapevo chi era è Francesco, ma come figlio di Alba. Comunque prima di arrivare qui sono andata a controllare il profilo di Pier. Quando sono andata sul suo Instagram? Quando questo monello ha rilasciato un’intervista in cui ha detto che voleva conoscermi meglio. Ho letto tutta quell’intervista, sei stato birichino. Non sapevo chi fosse, ma ho pensato ovviamente che era un bel tipo. […] Avete visto che bella la mia copertina per Chi? L’ho fatta poco prima di entrare, bellissima”.

L’intervista di Pierpaolo Pretelli prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip

Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ a poche ore dal suo ingresso al GF Vip:

“Entro nella Casa da single e con la testa libera. Il mio unico amore è mio figlio. Se c’è qualcuno che ha già attirato la mia attenzione? A prima vista, devo dire che Elisabetta Gregoraci è una bella donna. Anche Dayane Mello è bellissima e ho visto che c’è Francesca Pepe, anche lei carina”.

“La più interessante, anche per intraprendere un discorso, potrebbe essere Elisabetta. Punto sulla conoscenza con lei. Non la conosco ma anche gli amici me ne hanno parlato molto bene, come di una donna umile e preparata. Vedremo”.

“Elisabetta, che io sappia, entra nella Casa da single. Penso sia libera. Vediamo cosa accade, non escludo nulla. Anche la mia ex Ariadna Romero era legata a un’altra persona quando l’ho conosciuta. Deciderà il destino”.

Promessa mantenuta?!

Foto | Ufficio Stampa