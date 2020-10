Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, per la prima volta, racconta i retroscena segreti della neo storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gusalli Beretta. La giovane influencer, dopo aver trascorso un weekend nelle Langhe assieme al nuovo compagno, ha conosciuto la famiglia di lui.

Il giovane rampollo era amico di Andrea Damante (che ha smesso di seguirlo su Instagram). Hanno trascorso, spesso, le vacanze assieme e, nelle varie Stories, si chiamavano ‘Brother’. Si può rovinare un’amicizia, all’apparenza tanto solida, per una donna? Chi vivrà vedrà…

L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, solo pochi giorni fa, aveva ufficializzato sui social, di essere nuovamente innamorata e di aver definitivamente voltato pagina dopo il lungo tira e molla con il deejay veronese:

“Oddio, che faccio, predico bene e razzolo male? Io non ho tradito nessuno – ha precisato Giulia – La mia frequentazione non è certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mai lo sarà! Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda vi prego. Tra un’illazione e una domanda c’è tanta differenza! Ricordatevi sempre che state parlando con me, un po’ mi conoscete… Faccio le cose con la testa, il cuore e la pancia, è vero. Ma con intelligenza e rispetto”.

Giulia, inoltre, rispondendo alle domande dei followers, ha confessato di essere in ottimi rapporti con l’ex:

“La sua felicità è anche la mia! Siamo andati oltre, nel rispetto di quello che siamo stati e di quello che per sempre saremo. In questa nuova fase di vita mi piace dire che nessuno ha mancato di rispetto a nessuno e che siamo molto sereni. Serenità e felicità, ciò che sto cercando di recuperare anch’io concentrandomi su altro”.

Poche ore dopo, Damante, su Instagram, ha rivelato di essere ancora single e di non aver trovato ancora l’anima gemella:

“Non capisco perché ma in tanti me lo state chiedendo. Comunque non lo sapevo neanche io, fortuna che c’è chi me lo ricorda”.