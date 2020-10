Elisabetta Gregoraci, reclusa da oltre un mese nella casa del ‘Grande Fratello Vip’, negli scorsi giorni, è al centro del gossip, per via di alcuni flirt attribuitele dalla stampa rosa.

Dopo aver smentito di essere stata con Piero Barone de Il Volo (“E’ solo un amico”), la showgirl calabrese, nel corso dell’undicesima puntata del reality di Canale 5, ha confessato di conoscere uno Stefano che, da qualche tempo, fa parte della sua vita.

I segugi del web si sono messi subito alla caccia del misterioso pretendente che avrebbe, secondo i rumours e le anticipazioni, pubblicate, la scorsa settimana da ‘Nuovo’, il volto ed il nome di Stefano Coletti, pilota, classe 1989, residente a Montecarlo.

Intervenendo, ieri, a ‘Mattino 5’, l’ex Miss Italia e naufraga dell’Isola dei Famosi, Arianna David, in diretta tv, ha confermato la frequentazione tra il 32enne e l’ex moglie di Briatore.

Un gossip, prontamente smentito, sui social, dalla sorella della Gregoraci, Marzia, e dall’avvocato Micaela Ottomano. Ecco il post:

“La sorella e la migliore amica di Elisabetta, le due persone a lei più vicine, smentiscono ufficialmente che tale signora David abbia alcun rapporto amicale con Elisabetta e tantomeno intimo.

Pertanto, invitano la suddetta a non dichiarare pubblicamente l’esistenza di un rapporto che non c’è mai stato e a non parlare mai più della vita privata della medesima, poiché non solo non può esserne a conoscenza, ma questo comportamento è lesivo per la reputazione di Elisabetta”.

