by @massimogalanto

“Tragedia. Nessuno si sarebbe mai aspettato una notizia del genere, ma le informazioni che si hanno in questi giorni sembrano più che attendibili. La protagonista di queste novità è la mitologica e inossidabile Gemma Galgani. La dama del Trono Over di UeD avrebbe deciso, dopo anni di partecipazione, di abbandonare il i il programma di Maria De Filippi. I fan piangono“.

A scriverlo sul settimanale Novella 2000 – come riportato anche su Dagospia – è Ivan Rota. Una notizia che effettivamente avrebbe del clamoroso perché sancirebbe l’addio al programma di Canale 5 da parte di chi negli ultimi anni è stata al centro di intrecci, di vicende e di polemiche (con Tina Cipollari, per esempio) che hanno appassionato il pubblico, al punto da rendere Gemma una vera e propria star televisiva, ospitata anche in altri programmi televisivi (da quelli di Barbara d’Urso a Temptation Island).

Blogo ha contattato lo staff della trasmissione per capire se la gustosa indiscrezione corrisponda al vero. Bene, la risposta è stata un secco no. Gemma non ha alcuna intenzione di lasciare Uomini e donne, né tantomeno il programma della De Filippi vuole rinunciare alla dama torinese, ancora oggi mattatrice del format.

Gli appassionati di Uomini e donne possono tirare un sospiro di sollievo: la presenza di Gemma non è in discussione.