Al Grande Fratello Vip 5 potrebbe nascere a sorpresa una nuova coppia. Da qualche giorno infatti Giulia Salemi si è avvicinata molto a Pierpaolo Pretelli, rendendosi protagonista di baci e abbracci con l’ex velino di Striscia la notizia.

La bella modella italo-brasiliana sembra molto interessata al ragazzo, che pare abbia fatto un passo indietro con Elisabetta Gregoraci negli ultimi tempi. L’ex moglie di Flavio Briatore non sembra cedere alle lusinghe di Pierpaolo, nonostante più volte abbia manifestato affetto nei suoi confronti.

Complice una serata piuttosto alcolica, la Salemi ha detto a Pierpaolo:

“Pierpaolo ti voglio bene, quello che ti rende felice mi rende felice. Lui è Salemi 2018, se vuoi ti disegno anche i prossimi 6 mesi, ma è meglio se tu te li vivi da solo”.

Giulia Salemi si stava palesemente riferendo alla storia che ha vissuto al Grande Fratello Vip 3 con Francesco Monte. I due si erano molto avvicinati a quei tempi, salvo poi terminare bruscamente la relazione una volta finito il gioco.

In realtà i telespettatori del Grande Fratello Vip 5 si aspettavano che sarebbe stata Selvaggia Roma a minare gli equilibri della coppia Pierpaolo Pretelli – Elisabetta Gregoraci, ma così non è stato. Giulia Salemi sta facendo più di un tentativo per avvicinarsi al bell’ex velino, ma i due non sono dei perfetti sconosciuti. La modella è amica di Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli dalla quale ha avuto un figlio.

Eppure l’italo-persiana proprio per via dell’esperienza con l’ex tronista ha dichiarato più volte di non avere alcuna intenzione di fidanzarsi nella casa. Ma a tradirla una battuta piuttosto esplicita. Alla domanda di Pierpaolo se avesse la gonna aperta, Giulia ha risposto:

“Amore, è un pantaloncino. Mi stavo cambiando, non guardarmi la patta. Perché io guardo il tuo pacco? Qualche volta…sotto la doccia“.

Non Giulia Salemi che dice a Pierpaolo che a volte gli guarda il pacco 🚨💀

CHE DUO #gfvip #prelemi pic.twitter.com/N9RVDE4dgR — Vipera Trash 🐍 (@Viper4Trash) November 22, 2020

La frase non è passata inosservata ai telespettatori, che ora sognano un triangolo amoroso di un certo livello.

Foto: account Instagram Pierpaolo Pretelli