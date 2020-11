Tensione al Grande Fratello Vip 5. Secondo Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, Francesco Oppini si starebbe approfittando dell’amicizia con Tommaso Zorzi per una questione di strategia.

La modella brasiliana, ex di Mario Balotelli, ha detto delle frasi piuttosto pesanti alla fu Adua Del Vesco:

“Quando vedo loro due insieme mi viene il vomito. Vedo una “leccazione” di cu** che guarda… mi viene il vomito”.

Tralasciando il termine “leccazione“, che naturalmente non esiste, la Mello ha usato delle frasi molto forti sui suoi coinquilini. La modella sudamericana tuttavia non è nuovissima a uscite di questo tipo, ma per molte sue dichiarazioni politicamente scorrette non ha mai ricevuto sanzioni o punizioni come il tugurio. Evidentemente nel cast ci sono figli e figliastri.

Effettivamente stasera in nomination ci sono Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, Patrizia De Blanck e Francesco Oppini. Risulta quindi del tutto normale che i due gruppetti sparlino tra loro, dal momento che oggi abbandonerà la casa una pedina fondamentale del cast. Quando sarà uscito uno dei nominati, le dinamiche all’interno del reality show saranno destinate a cambiare inevitabilmente.

La Mello ha proseguito:

“Lui era un uomo vero quando è arrivato qui, figo da vedere con belle parole. Poi ha iniziato a spu***armi, a nascondersi dietro il personaggio di Tommaso per emergere. Credo che lui sia la persona che abbiamo visto all’inizio. Adesso non è più vero. Ha paura di andare via, di perdere. Lui è uno che vuole vincere. Ok che Tommaso capisce tutto ed è intelligentissimo, ma è anche molto sensibile. Le nostre sono supposizioni, ci basiamo su una sensazione, ma se Francesco si sta “appendendo” a Tommaso, è davvero brutto umanamente”.

Nella visione dunque di Dayane Mello, Francesco Oppini si starebbe aggrappando all’influencer milanese grazie al suo enorme seguito di follower. La modella non dubita dell’intelligenza del rampollo meneghino, ma insinua anche una sua sensibilità.

In realtà non ci sono molti motivi di pensare che l’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sia dettata da un interesse di uno dei due. I ragazzi hanno molto legato e hanno anche attraversato dei momenti un po’ tesi nel gioco (come lo scherzo di Zorzi sull’innamoramento), ma alla fine si sono sempre perdonati tutto.

Foto: account Instagram Dayane Mello

