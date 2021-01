Grande Fratello Vip 5 non finisce l’8 febbraio 2021: la reazione di Tommaso Zorzi (video)  

Ieri sera, Tommaso Zorzi del ‘Grande Fratello Vip 5’ è corso in confessionale per chiedere ragguagli sulla finale del programma, prevista per il prossimo 8 febbraio 2021, dopo il prolungamento, annunciato oltre un mese fa, in diretta tv, da Alfonso Signorini.

L’influencer ha confessato ad Andrea Zelletta e Stefania Orlando di non aver avuto risposta da parte della produzione:

Zorzi: “Sono andato in confessionale e gli ho detto ‘ditemi solo che finisce l’8’. Cosa mi hanno risposto? Non lo sappiamo! Non si può. Possono dare una risposta del genere e tenere le persone così?”

Orlando: “No vabbè, questo non va bene”.

Secondo gli ultimi rumours, lanciati anche dai colleghi di Tvblog, il reality di Canale 5 dovrebbe proseguire fino al prossimo 26 febbraio. Per, poi, passare idealmente il testimone alla nuova stagione dell‘Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi.

Nel frattempo, il popolo di Twitter ha coniato delle hashtag come #NOALPROLUNGAMENTOGF e #NOALLAVIOLENZAPSICOLOGICAALGF per protestare contro la decisione di allungare ulteriormente la trasmissione per altre tre settimane:

“Stefania ha ammesso che la regia voleva metterla contro Tommaso. Giulia è stata istigata dalla regia contro Tommaso per delle battute: ieri è entrata in confessionale felice, è uscita e ha avuto una crisi di pianto. Pierpaolo ha ammesso che il confessionale lo aveva bloccato dentro e non voleva farlo uscire. Lui aveva la testa che gli scoppiava e ha dovuto pregarli. In più gli hanno mostrato dei video vecchi. Andrea (Croccantino) è entrato in confessionale con Stefania dopo aver parlato con Pier e ne sono usciti entrambi turbati”.

buongiorno a tutti, in ogni tweet da qui fino a quando capiranno ci dovrà essere #STOPGFVIP #NOALPROLUNGAMENTOGF e lo dobbiamo mettere tutti per farci notare perché hanno superato il limite adesso, li stanno massacrando. #prelemi #rosmello #zorzando #zelinda #tzvip #sovip pic.twitter.com/V9Z7UG9DUy — “cazzo ridi cretino?” | 38% 56% (@prelemiupdates) January 15, 2021

C’è chi, invece, ha promosso una petizione per mettere la parola fine alla quinta stagione del ‘GF Vip’: