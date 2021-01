Grande Fratello Vip 5, Andrea Zenga contro Cecilia Capriotti: “Chiedimi scusa” (video)  

A me piace Maria Teresa però una cosa la devo dire: non riesce la maggior parte delle volte ad essere schietta. Ora perché non ha difeso Zenga e invece ha supportato la tesi di Cecilia che è falsa come i soldi del Monopoli? #gfvip #tzvip #zenga #cecilia https://t.co/xb82cAO9SQ

— Elle (@eleonoraa1995) January 14, 2021