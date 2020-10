Conosco @stefyorlando da 14 anni, da 13 viviamo insieme h24. In tutti questi anni non abbiamo mai visto ne sentito #Oppini io non l’ho mai conosciuto e Stefy non l’ha mai sentito. Non ci sono mai stati rapporti. Francesco Oppini ma che dici? Di che parli? #gfvip #gfvip5

— Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) October 24, 2020