Grande Fratello Vip 5: la lite tra Franceska Pepe e Andrea Zelletta (video)

Grande Fratello Vip: stasera, lunedì 12 ottobre 2020, durante la nona puntata, Franceska Pepe è entrata, a gamba tesa, nelle nuove dinamiche della casa. L’ex gieffina si è scagliata duramente contro Andrea Zelletta che il popolo del web, a gran voce, ha inserito nella lista dei ‘comodini’, ovvero nella rosa degli inquilini che non prende posizione nei vari scontri (Qui, il video).

… quando Franceska riesce a "rientrare" in Casa è sempre "provocante"… 😳 #GFVIP pic.twitter.com/xTEPwKs1Af — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 12, 2020

Tra i due ex compagni di viaggio, vengono fuori le ruggini di un passato non troppo lontano:

Pepe: “Volevo salutare il comodino Andrea. Ciao comodino… Quando li apri questi cassetti”.

Zelletta: “Sei una grande maleducata. Sei malvagia ed inutile Stai zitta sfigata. Se incontro per strada una persona come te la schivo. I tuoi genitori te ne hanno date poche. Sfigata. Impara l’educazione prima di parlare con me. Porta educazione. Devo uscire per comodino. Ho solo un grande rispetto. Sfigato. Mi deve fare uscire la vena di fuori. Questa sfigata… Non me l’ha mai detto in faccia Io non sono un comodino. E non è vero che non mi espongo”.

La discussione è proseguita anche in studio tra il conduttore Alfonso Signorini e l’opinionista Pupo:

Pupo: “Non è un bell’esempio per chi vuole fare questo mestiere. A me risulta fastidiosa. Lei non ha fatto ancora niente dal punto di vista artistico, professionale. Per diventare popolare e avere successo bisogna impegnarsi e studiare. L’apologia non l’accetto”.

Signorini: “Il linguaggio televisivo è fatto di cliché, politically correct. E’ una novità avere una che dice le cose in faccia poi può piacere o no”.