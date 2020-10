by @ivanburatti

Sopra il cielo della casa del Grande Fratello Vip 5 volano gli aeroplani. Non solo quelli che portano persone da una città all’altra, ma anche quelli con i messaggi dedicati ai concorrenti del reality show di Canale 5. Nelle scorse ore, dopo la puntata di venerdì 16 ottobre, tanti sono stati i commenti che gli inquilini hanno potuto leggere tra le nuvole.

Il primo aereo della giornata è stato tutto per Pierpaolo. “Pierpaolo sei il nostro terremoto 10.0 fan“, recitava il messaggio dedicato all’ex velino, intercettato da Tommaso Zorzi e da Adua Del Vesco, che hanno poi chiamato in giardino il loro coinquilino affinché potesse leggerlo. Pierpaolo ha ringraziato i telespettatori che hanno inviato l’aereo, per poi rispondere alle domande di Stefania circa il significato della frase. Che c’entri il rapporto speciale con Elisabetta Gregoraci, il suo epicentro? Tutto può essere! Sicuramente un ottimo buongiorno dopo la puntata di qualche ora prima.

Pochi minuti dopo il messaggio dedicato a Pierpaolo, in cielo ne è apparso uno dedicato ad una delle coppie di fatto che hanno dominato l’agenda delle prime settimane di gioco. Parliamo appunto di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, attori di tante fiction Mediaset, i cui estimatori hanno deciso di inviare loro parole di sostegno nella dura avventura del Grande Fratello Vip. “Adua Max il resto è noia #puri #fan“. Adua ha subito condiviso la felicità del momento insieme all’amica di Dayane, gioiosa per la stima che il pubblico le sta rivolgendo.

Dopo i due messaggi firmati, ne arriva poi un altro più criptico. “Tutti vogliono essere noi“, ma a chi è riferito? Se Maria Teresa Ruta era convinta che si trattasse di un messaggio a favore di tuta la casa, Francesco Oppini ha cercato di decifrare il commento, come fosse in codice. A risolvere il mistero ci ha pensato Tommaso Zorzi, che ha rivelato al resto dei compagni che si tratta di una frase che lui e il suo agente si dicono spesso, tratta dal film Il Diavolo Veste Prada. L’ultimo messaggio, invece, ha visto invece protagonista Maria Teresa Ruta, scritto dal suo compagno Roberto Zappulla :

Spigola ti adoro! Sei forte, continua così

Il regalo ha fatto crollare in lacrime la conduttrice, che ha abbracciato forte i compagni del reality.