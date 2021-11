Valeria Marini e Francesca Cipriani: pace al Grande Fratello Vip 2021? (video)

Francesca Cipriani, concorrente del ‘Grande Fratello Vip 2021’, stasera, nel corso dell’ultima puntata, ha avuto modo di incontrare la new entry, Valeria Marini, con cui, in un passato non troppo lontano, c’è stato più di uno screzio.

Per un breve periodo, l’ex Pupa ha frequentato l’ex marito della showgirl sarda, Giovanni Cottone.

Un video ricostruisce i dissapori tra le due mai state amiche (Qui, il video):

L’ultima volta che ci siamo viste non aveva piacere di salutarmi, né di fare una trasmissione con me. Eravamo nella stessa registrazione. Appena sono arrivata, sono andata a salutarla e lei ha fatto tre passi indietro con l’aria schifata nei miei confronti. Si è messa, un attimo, a sbraitare dicendo che se c’ero io non poteva esserci lei. Sono andata via piangendo. Tu mi hai schifata […] All’Isola ci eravamo riappacificate. Un mese fa eravamo ad un evento a Napoli. Lei non è scesa dalla macchina fino a quando non sono andata via. Non ha voluto fare le foto con me. Non mi ha salutato. Valeria non è, poi, così amica delle donne.