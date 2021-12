Grande Fratello Vip 2021: Delia Duran paparazzata con Simone Bonaccorsi (foto)

Durante l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, in onda, stasera, lunedì 29 novembre 2021, Delia Duran, compagna di Alex Belli, è stata paparazzata con un misterioso uomo. La modella venezuelana sembrerebbe essersi ‘vendicate’ delle attenzioni del marito per Soleil Sorge facendosi immortalare, durante una trasferta a Torino per un evento sposi, in compagnia di Simone Bonaccorsi.

Il ragazzo, ritratto negli scatti pubblicati dal settimanale ‘Chi’, è conosciuto dal pubblico dei reality per la sua partecipazione a qualche edizione fa di ‘Temptation Island’ assieme all’allora fidanzata Chiara Esposito. Adesso è single.

Direttamente da 🌊 ecco il nuovo attore di Centovetrine

Delia Alex soleil e Simone prossimamente su chi #prelemi #GFVIPParty pic.twitter.com/wELvlBc7QZ — insideprelemi (@insideprelemi) November 29, 2021

Il popolo del web, nelle scorse ore, ha fatto notare che l’attore di ‘Centovetrine’ ed il modello, in un passato non troppo lontano, si sono ritrovati a lavorare assieme.

Il tipo nella foto con Delia è Simone Bonaccorsi. Fa parte dell'entourage di intellettuali #gfvip — Angelo sulla Terra 🌎 (@sara555666789) November 29, 2021

Le foto testimoniano la complicità, gli abbracci e gli sguardi di intesa tra l’amico e la moglie di Alex Belli.

Ospite, qualche giorno fa, di ‘Trends & Celebrities’ su Rtl 102.5 News, Simone, che sogna di partecipare come naufrago all”Isola dei Famosi’, ha dichiarato di volersi dedicare alla carriera cinematografica affermandosi come attore:

Essendo Milano una città che offre tanto, da qualche anno a questa parte faccio parte della moda. Nel 2018 ho vinto il più bello d’Italia e sono stato ospite di Barbara D’Urso.

Bonaccorsi, in questa intervista, ha parlato a lungo, anche di Alex Belli: