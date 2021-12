GF Vip 2021, Sonia Bruganelli contro Miriana Trevisan: “Non è una vittima” (video)

Nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, c’è stato un ennesimo confronto tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Questa volta, però, a difendere le posizioni delle due acerrime nemiche sono scese in campo le opinioniste del reality (Qui, il video).

Adriana Volpe si è schierata con l’ex stellina di ‘Non è la Rai’:

Abbiamo visto qualche settimana la linea della vita di Miriana. Tutti in casa hanno visto il dramma che lei ha vissuto. Ha raccontato che le hanno tolto l’utero. E non hai avuto la sensibilità di rimanere in silenzio in quel caso, che sarebbe stato oro. Non puoi dire: ‘Capisco la menopausa ma datti una calmata’. Io ti dico: ‘Soleil, datti una calmata’.

Più dura, invece, Sonia Bruganelli che non ha particolarmente gradito l’atteggiamento della gieffina nei primi mesi di permanenza in casa:

Quante cose dette tanto per dirle, per essere politicamente buone. Quanti cliché. Lei ha fatto la linea della vita e mi dispiace Miriana per quello che hai dovuto subire. Non mi sembra che apostrofare Soleil come cretina, stupida, possa essere… Fammi finire (rivolgendosi alla Volpe, ndb). Miriana ha delle manie di persecuzione pazzesche. E’ una ragazza che vive di cliché. Povera Miriana, tenera, cara, dolce… ce le ha tutte le sue caratteristiche migliori. Attacca delle personalità forti all’interno della casa. Le provoca. L’ha fatto con Katia e, poi, con Soleil. Quando si rende conto che non riesce a ribattere sullo stesso livello fa un passo indietro ed inizia a piangere. Non è un tipo di donna che attrae. Mi dispiace che venga vista come la vittima. In realtà non è una vittima. Ha fatto la stessa identica cosa con Nicola. All’inizio si è avvicinata. Ha giocato con Nicola perché le faceva comodo. Quando si è resa conto che Nicola non poteva darle quello che voleva, ha preso e fatto due passi indietro dicendo che Nicola era aggressivo. Lo rifarà perché Miriana è così.