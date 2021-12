Grande Fratello Vip 2021, la rivelazione di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan (video)

Nelle scorse ore, su Twitter, è stato diffuso un video che sembra voler gettare ombra sull’autenticità dei sentimenti di Miriana Trevisan nei confronti di Biagio D’Anelli conosciuto all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘.

Giacomo Urtis, in salotto con Soleil Sorge, ha raccontato un episodio, rivelatogli da un caro amico, con protagonista Miriana:

Io la conosco fuori. Prima di entrare si è fatta comprare una cosa da un mio amico, 20-30 mila euro. Lei fa così, intorpidisce gli uomini e poi li fa fuori tutti.

Giacomo Urtis su Miriana: "Io la conosco fuori. Prima di entrare si è fatta comprare una cosa da un mio amico, 20-30 mila euro. Lei fa così, intorpidisce gli uomini e poi li fa fuori tutti". ✈ 😂#GFVIP https://t.co/rAf1ZxFJLL — Nick Tara (@nick_tara92) December 28, 2021

Nel frattempo, ospite di ‘Casa Chi’, il programma di interviste di Rosalinda Cannavò, sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, Biagio d’Anelli ha confessato di provare un sentimento puro e profondo per l’ex velina di ‘Striscia La Notizia’, tanto da mettere in discussione la relazione con la ormai ex fidanzata Silvana Curcio:

Se ho sentito Silvana Curcio? Ho guardato la telecamera perché sapevo che mi avrebbe visto, come se stessi parlando direttamente con lei. Ho avuto quella reazione perché ero stufo di essere attaccato dal nulla… Miriana mi ha incantato notte dopo notte. Da lì è iniziata questa simpatia e mi è iniziata a piacere. Poi ho avuto un periodo di crisi perché pensavo a fuori. Dal nulla ha iniziato ad essere gelosa e questo atteggiamento mi ha fatto arrabbiare. Silvana la incontrerò perché affronterò le cose. Sono indeciso se dopodomani andrò in Germania per guardarla negli occhi. L’attrazione con Miriana era fortissima… A Silvana ho mandato un messaggio e mi ha risposto oggi pomeriggio invitandomi a confrontarmi con lei e ci sto pensando. Non starò lì 24 ore a seguire Miriana, percepirò se lei prova realmente un sentimento. Percepirò se lei c’è.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy