GF Vip 2021, Miriana Trevisan si commuove per la lettera del figlio Nicola (video)

Nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, Miriana Trevisan ha ricevuto un messaggio di auguri speciale da parte dell’amatissimo figlio Nicola, frutto dell’amore con l’ex marito Pago. Negli scorsi giorni, l’ex stellina di ‘Non è la Rai’ ha tagliato il traguardo dei 49 anni festeggiando assieme ai suoi compagni d’avventura:

Ecco il testo della video lettera:

Io sto molto bene anche se mi manchi tanto. Manchi tanto anche alle gatte ma a loro ci sto pensando io. Intanto ti volevo dire che a me se tu esci e non vinci non mi importa, voglio solo che tu stia bene. Sai che ho iniziato a scrivere il mio primo libro? Poi ti dirò di cosa si tratta, ora non posso perché ho paura che qualcuno mi copi la trama. La nostra casa senza di te non è casa anche se papà è bravo, tranne che… mi rompe per i vestiti, tu mi facevi mettere quello che volevo lui no. Non vedo l’ora di abbracciarti e di andare insieme a mangiare il nostro sushi quotidiano. Cerca di divertirti e di essere sempre te stessa, io ti guardo sempre. Ti amo, infinito. Sii forte, tanto io ti aspetto e ricorda che sei un angelo.